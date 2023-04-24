СВР: Польша провела военные учения по отражению нападения с западного направления

По сценарию учений, противник готовил наступление с целью захвата населенного пункта Щецин, где расположены морской порт и аэропорт. Как отметили в СВР, «нападение» развивалось с запада от Польши и опиралось на население Западно-Поморского воеводства. Минобороны Польши подразумевает, что «военная агрессия» исходит от этнических немцев, проживающих на этой территории.