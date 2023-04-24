СВР: Польша провела военные учения по отражению нападения с западного направления

Польша из-за роста антинемецких настроений провела военные учения, в рамках которых было отработано отражение атаки потенциального противника с западного направления. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России.
«Генштаб ВС Польши в конце марта организовал учения "Даглезия" по отработке действий в случае военного нападения с западного направления», — говорится в сообщении.
По сценарию учений, противник готовил наступление с целью захвата населенного пункта Щецин, где расположены морской порт и аэропорт. Как отметили в СВР, «нападение» развивалось с запада от Польши и опиралось на население Западно-Поморского воеводства. Минобороны Польши подразумевает, что «военная агрессия» исходит от этнических немцев, проживающих на этой территории.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше создается «логистический тыл» восточного фланга НАТО, сообщает «Царьград».