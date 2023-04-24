Численность группировки ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области возросла до 12 тысяч военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это количество именно на линии боевого соприкосновения, помимо увеличения сил на контролируемой Киевом территории в населенных пунктах Богатырь, Соленое, самом городе Запорожье», — заявил он в беседе с ТАСС.
Рогов не исключил, что накопление сил украинской армии на указанном участке может свидетельствовать о том, что направлением для анонсированного наступления выбрана Запорожская область.
Ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что российские войска уничтожают элитные части ВСУ перед контрнаступлением, сообщает «Царьград».