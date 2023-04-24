Экоактивисты приклеили себя к асфальту и парализовали движение в центре Берлина

Утром 24 апреля семь человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, еще пять — на улице Гарденберг-штрассе. Позже подобные акции прошли на других улицах Берлина. Из-за этого в центре города образовалась гигантская пробка.