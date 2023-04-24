Экоактивисты приклеили себя к асфальту и парализовали движение в центре Берлина

Активисты экологического движения Letzte Generation за один день организовали в Берлине более 20 акций, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления.
Утром 24 апреля семь человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, еще пять — на улице Гарденберг-штрассе. Позже подобные акции прошли на других улицах Берлина. Из-за этого в центре города образовалась гигантская пробка.
Экоактивисты заявили, что в ближайшие дни продолжат организовывать такие акции. Они считают, что местные власти прикладывают недостаточно усилий для борьбы с глобальным потеплением.
«Мы не будем больше соглашаться с тем, что у правительства нет плана, как можно остановить разрушение источника нашего существования», — рассказали участники движения Letzte Generation.
Эковандалы из группировки «Последнее поколение» ранее облили краской здание сената в Риме, пытаясь таким способом привлечь внимание к проблеме климатических изменений. Нарушителей порядка доставили в управление карабинеров, отмечает телеканал «360».