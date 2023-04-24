Пригожин назвал две причины, почему ВСУ до сих пор не начали контрнаступление в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал детальный расклад по ситуации в Бахмуте (Артемовске). Он рассказал о дальнейших сценариях после освобождения города и объяснил, почему Киев еще не начал анонсированное контрнаступление.