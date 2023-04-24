Пригожин назвал две причины, почему ВСУ до сих пор не начали контрнаступление в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал детальный расклад по ситуации в Бахмуте (Артемовске). Он рассказал о дальнейших сценариях после освобождения города и объяснил, почему Киев еще не начал анонсированное контрнаступление.
В первую очередь бизнесмен назвал основную задачу, которая сейчас стоит перед «вагнеровцами». Кроме того, Пригожин дал оценку их работе и своей.
«Первое — Бахмут, бахмутская мясорубка. Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку "пять баллов". А себе "три с минусом", потому что перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
По его мнению, ВСУ могут пойти в наступление после того, как бойцы ЧВК «Вагнер» освободят Бахмут.
«Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю "в этот день", это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск», — предположил предприниматель.
Пригожин обратил внимание, что у российской стороны есть возможность начать наступление уже сейчас.
«Касательно нашего наступления после взятия Бахмута, которое было анонсировано месяц назад министерством обороны, я могу сказать, что уже сегодня мы можем это делать, и сегодня уже нам никто не мешает выходить на оперативный простор, потому что ситуация вокруг Бахмута в радиусе 10 километров ничем не изменится после его взятия. Она будет ровно такой же. Те группы украинских войск, которые находятся сейчас внутри Бахмута и нами атакуются, занимают площадь фактически километр на два. Поэтому они никаким образом никому сейчас вокруг не мешают, и оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт, если считать, что он будет после взятия Бахмута», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер».
Он считает, что украинские войска могут начать «бить» по флангам после того, как «музыканты» полностью возьмут Бахмут под контроль.
«После того, как мы возьмем Бахмут, безусловно, украинская армия воспользуется тем, что ЧВК "Вагнер" втянута внутрь города, будет резать нас с двух сторон с флангов. И поэтому я верещу по поводу флангов. Далее, как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление», — заявил он.
Основатель «оркестра» также озвучил причины, которые сейчас мешают начать Киеву контрнаступление, и предположил, что выжидает президент Владимир Зеленский.
«Почему оно не началось до сих пор? Первое — потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно все, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже "пикапы", не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая. У Зеленского задача праздник нам обосрать, поскольку у нас психическая зависимость от праздников. У нас Пальмиру надо брать на 8 Марта, еще какой-нибудь город на 23 Февраля. И все события делать к 9 Мая, потому что мы сами не можем ничего, а к памяти предков все время пытаемся примазаться, и так уже много десятков лет. Поэтому 9 Мая для Зеленского тоже серьезная дата. Либо он будет класть еще одну справочку в перечень развединформации», — объяснил бизнесмен.
Пригожин также констатировал, что Зеленский получил четкое представление об обороне российских бойцов и о насущных проблемах на фронте.
«Каждый раз, когда он говорит о том, что необходимо наступать, — мы делаем определенные шаги и напрягаем мускулы, какие можем. Он фиксирует это и четко понимает нашу оборону. Я уже говорил о том, что это принцип мальчика, который все время в воде кричал "Караул!". Так что вектора сходятся: взятие Бахмута, контрнаступление, поставка зарубежной техники, наша полная безалаберность — все сходится в одну точку. Зеленскому надо ударить без промаха, и он, как бы его ни критиковали, делает это высокопрофессионально», — считает Пригожин.
В заключение бизнесмен добавил, что российской стороне тоже необходимо вести подготовку для эффективного удара.