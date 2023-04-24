Китайский дипломат Мао Нин назвала неизменной позицию Пекина по Крыму

Китай придерживается прежней позиции в вопросе Крыма. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат отметила, что Пекин всегда придерживался четкой позиции в вопросе территориального суверенитета. По ее словам, китайская сторона уважает суверенитет, независимость и целостность всех стран.
«Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась», – сказала Мао Нин, комментируя высказывание посла КНР во Франции Лу Шайе по Крыму.
Ранее Лу Шайе в интервью LCE отметил, что полуостров изначально был частью России. Однако после территория была передана под контроль Киева.