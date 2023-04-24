Вассерман: Китай окончательно определился в намерениях в отношении России

Соединенные Штаты, которые сами на протяжении долгого времени выводили трудоемкое производство в страны с дешевой рабочей силой, и в первую очередь в Китай, теперь предпринимают попытки остановить развитие КНР. Тем самым Вашингтон толкает Пекин и Москву друг к другу.
Об этом в авторской колонке на сайте «Рен.тв» рассуждает депутат Государственной думы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.
«КНР давно первый в мире производитель материального. Владимир Ильич Ульянов предупредил: политика — концентрированное выражение экономики, – напоминает эксперт. – США пытаются предотвратить политическое первенство КНР. Для этого им надо, в частности, лишить Китай внешнего силового прикрытия. Но они сами толкают Российскую Федерацию в китайскую сторону».
При этом на днях в Соединенных Штатах объявили, что в Нью-Йорке более года действовал китайский секретный полицейский участок, который преследовал диссидентов.
На этом фоне глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен потребовал от Китая «определиться в своих намерениях».
«Сделано. Министр обороны КНР [Ли Шанфу], как и глава республики [Си Цзиньпин], первый после нового назначения зарубежный визит направил в РФ. Специальный представитель КНР по делам Корейского полуострова заявил, что встреча наполнит отношения двух стран стратегическим содержанием и придаст им новую динамику», – подчеркнул Вассерман.
А Соединенные Штаты, по его словам, не только ловят китайских полицейских. Они всерьез прикладывают усилия к тому, чтобы остановить экономическое развитие Китая. Так, власти США, по слухам, договариваются с торговой палатой о том, чтобы запретить инвестиции в ключевые технологии Китая, и в том числе в полупроводниковые. При этом Белый дом требует от Торговой палаты отчета обо всех вложениях в китайское производство.
«Открытым текстом полагаю: поздно. КНР обладает громадным резервом, включая долларовый, и давно развивает свое хозяйство на свои деньги. – подчеркивает Вассерман. – КНР запретила своим гражданам и организациям дела с крупнейшими военными производителями США — Локхид-Мартин и Рэйтеон — за то, что те поставляют продукцию на Тайвань».
При этом США, формально признавая единство материкового Китая с островом Тайвань, на деле усиливают свою авианосную группировку у тайваньских берегов и отправили на остров дополнительно около двухсот своих инструкторов.
Однако, что бы Соединенные Штаты не делали, единый Китай рано или поздно все равно воссоединится.
А на мнение Вашингтона, где считают что президент РФ Владимир Путин и глава минобороны России Сергей Шойгу, встретившись с находящимся под американскими санкциями уже пять лет Ли Шанфу, показали санкциям США средний палец, всем уже давно наплевать, добавил Вассерман в заключение.