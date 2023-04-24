Вассерман: Китай окончательно определился в намерениях в отношении России

А Соединенные Штаты, по его словам, не только ловят китайских полицейских. Они всерьез прикладывают усилия к тому, чтобы остановить экономическое развитие Китая. Так, власти США, по слухам, договариваются с торговой палатой о том, чтобы запретить инвестиции в ключевые технологии Китая, и в том числе в полупроводниковые. При этом Белый дом требует от Торговой палаты отчета обо всех вложениях в китайское производство.