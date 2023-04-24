Вассерман объяснил, почему из школьной программы нельзя исключать английский язык

Депутат Султан Хамзаев недооценивает объективные факторы популярности английского языка в мире. Таким образом член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на идею исключить английский из школьной программы.
Данная дисциплина стала повсеместно изучаемой благодаря тому, что пару десятилетий подряд именно США были крупнейшим производителем материальных ценностей в мире. Та же роль принадлежала Великобритании в течение XIX века.
«Поэтому популярность английского языка — это дело, порожденное вполне объективными факторами. И мне кажется, что коллега Хамзаев недооценивает эти объективные факторы, отсюда у него предположение о том, что английский впихивают принудительно», — объяснил Вассерман в беседе с «Газетой.ru».
Проблема современного образования заключается не в английском языке, а в методике преподавания. На смену этому языку может прийти китайский, не исключил депутат. При этому какой-либо иностранный полезно будет знать всегда, подытожил Вассерман.
Команда школьников из Московской области завоевала более 20 медалей в рамках Всероссийской олимпиады по английскому языку, передает телеканал «360».