Литва, Латвия и Эстония потребуют объяснений от Китая после слов посла во Франции

Руководство Литвы, Латвии и Эстонии намерено вызвать к себе дипломатических представителей Китая. Поводом стало недавнее высказывание посла КНР во Франции Лу Шайе.
Напомним, что китайский дипломат выступил с заявлением о принадлежности Крымского полуострова. Лу Шайе счел данный регион «изначально российским». Своей позицией он поделился в эфире LCI.
«Три прибалтийских государства сегодня вызовут дипломатических представителей [КНР], послов, а в случае [Литвы] временного поверенного в делах...» — сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ранее на выпад Лу Шайе отреагировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Она отметила неизменность позиции страны по Крыму и уважение государством суверенитета бывших республик СССР, передает «360».