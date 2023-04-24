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Литва, Латвия и Эстония потребуют объяснений от Китая после слов посла во Франции

Политика
Литва, Латвия и Эстония потребуют объяснений от Китая после слов посла во Франции

Руководство Литвы, Латвии и Эстонии намерено вызвать к себе дипломатических представителей Китая. Поводом стало недавнее высказывание посла КНР во Франции Лу Шайе.

Напомним, что китайский дипломат выступил с заявлением о принадлежности Крымского полуострова. Лу Шайе счел данный регион «изначально российским». Своей позицией он поделился в эфире LCI.

«Три прибалтийских государства сегодня вызовут дипломатических представителей [КНР], послов, а в случае [Литвы] временного поверенного в делах...» — сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее на выпад Лу Шайе отреагировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Она отметила неизменность позиции страны по Крыму и уважение государством суверенитета бывших республик СССР, передает «360».

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