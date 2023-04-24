Есть группа лиц, которые очень негативно воспринимаются обществом и бросают тень на федеральную власть — Пригожин

Есть лица, которые бросают тень на федеральную власть. Среди них губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, считает предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что сейчас складывается ситуация, когда общество негативно воспринимает некоторых лиц. Кроме того, указанные граждане бросают тень на федеральную власть. В качестве примера он привел Александра Беглова, депутата Госдумы Леонида Слуцкого и часть руководства Министерства обороны РФ.
«Однако по каким-то неведомым причинам никаких решений по ним не принимается. И мнение народа не учитывается», – процитировала Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель добавил, что если бы эти лица стали оппозицией к действующей власти, то доверие к правительству серьезно бы увеличилось. Однако указанные граждане являются частью системы.
«Поэтому я не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет. Даже если против него выйдут хоть 5 миллионов человек», – подчеркнул бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что за петицию об отставке Александра Беглова проголосовали 1,3 миллиона человек. По его словам, честный человек в этой ситуации ушел бы с занимаемой должности.