Украинское командование отправляет мобилизованных граждан на линию боевого соприкосновения без какой-либо подготовки, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В связи с объявлением на Украине всеобщей мобилизации основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий», — рассказал он РИА Новости.
Офицер добавил, что вновь мобилизованных в украинскую армию новобранцев обучают непосредственно в зоне боевых действий.
Ранее Марочко заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации за прошедшую неделю превысили четыре тысячи военнослужащих, сообщает «Царьград».