В Магадане на довыборах в гордуму зафиксировали критически низкую явку в 0,9%

В Магадане на дополнительных выборах депутата гордумы зафиксировали критически низкую явку: отдать свой голос за кандидата пришли всего лишь 26 человек из порядка 3,2 тыс. зарегистрированных избирателей, причем один бюллетень признали недействительным. Об этом сообщает местное информационное агентство MagadanMedia.