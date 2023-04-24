В Магадане на довыборах в гордуму зафиксировали критически низкую явку в 0,9%

В Магадане на дополнительных выборах депутата гордумы зафиксировали критически низкую явку: отдать свой голос за кандидата пришли всего лишь 26 человек из порядка 3,2 тыс. зарегистрированных избирателей, причем один бюллетень признали недействительным. Об этом сообщает местное информационное агентство MagadanMedia.
Как уточнили в издании, явка составила около 0,9%, при этом электорат «Единой России» голосование полностью проигнорировал. Победу на выборах одержала кандидат от КПРФ Марина Лисовцова, заручившаяся поддержкой 19 избирателей (73%). На втором месте расположился член СРЗП Андрей Шахурдин — у него 7 голосов (27%).
Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) констатировали, что это действительно «уникальный случай» в электоральной истории региона. Рассуждая о причинах низкой явки, член Общественной палаты Магаданской области Сергей Юпатин предположил, что на невысокий интерес горожан к выборам могло повлиять стечение обстоятельств.
«Стоит признать низкий интерес избирателей к дополнительным муниципальным выборам, наличие только двух кандидатов, неинформативные агитационные кампании, непривычная дата голосования (голосование вне ЕДГ не проводилось в городе более 10 лет), плохие погодные условия», — цитирует его слова Telegram-канал «НОМ».
В свою очередь глава федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов полагает, что результаты голосования заставляют усомниться в компетентности внутриполитического блока магаданского губернатора Сергея Носова.
Ранее «ПС» писала о том, что более 30 тысяч человек назвали Владимира Ленина «великим историческим деятелем, ставшим во главе справедливой и логичной революции». Соответствующий опрос проводил журналист Борис Корчевников.