Мечты президента Украины Владимира Зеленского о членстве в НАТО и Евросоюзе опасны, так как они не осуществятся. Об этом предупредил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он убежден, что украинский лидер делится с соотечественниками пустыми надеждами по этому поводу. Когда страну вновь не примут в блок или ЕС, Зеленский будет вынужден снова устроить фееричное, но лживое шоу.
«Никто никуда Украину брать не будет... Это все иллюзия, а иллюзии всегда очень страшны, они очень опасны», — подчеркнул Соскин на своем YouTube-канале.
Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро рассказала, при каком условии Киев сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу. По ее словам, для этого необходимо согласие Москвы. Подробнее о ситуации рассказали на «360».