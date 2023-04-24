Япония выразила протест из-за признания РФ «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО

Токио выразил протест России из-за решения о признании НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Политик выступил на пресс-конференции в Токио. По его словам, НПО является «организацией бывших жителей Южных Курил, которые считают необходимым подписание мирного договора».
«Следовательно, то, на чем настаивает Россия, является односторонним и не соответствует (реальному положению вещей. — Прим. ред.)», – сказал Мацуно.
Генсек правительства добавил, что граждане мечтают об урегулировании территориального вопроса. Кроме того, они хотят возобновить посещение могил.
Телеканал «360» ранее информировал, что министры иностранных дел стран G7 договорились сохранить санкции против России. Кроме того, они намерены продолжить оказывать помощь Украине.