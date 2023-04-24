Европейские парламентарии потребовали у МИД Франции выслать посла Китая в Париже Лю Шайе

Китайский дипломат Лю Шайе должен понести ответственность за комментарий о статусе бывших советских республик. Так считают европейские парламентарии.
Политики из стран ЕС обратились к главе МИД Франции Катрин Колонне с требованием выслать посла КНР в Париже Лю Шайе. Парламентарии пришли в ярость из-за слов дипломата о бывших советских республиках. По словам Лю Шайе, эти государства не имеют действующего статуса на мировой арене и международном праве.
«Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», — говорится в письме порядка 80 парламентариев Колонне.
Ранее стало известно, что страны ЕС не будут вводить новые санкции против России. Подробности встречи глав МИД европейских стран обнародовали на сайте телеканала «360».