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Минобороны РФ сообщило об уничтожении топливохранилища ВСУ под Бахмутом

Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении топливохранилища ВСУ под Бахмутом

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям украинских войск на Лисичанском направлении, а также уничтожили склад топлива ВСУ в районе Бахмута (Артемовска), сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«Противник понес потери в личном составе и военной технике», — рассказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам Астафьева, артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе населенного пункта Новокалинов.

Напомним, освобождением Бахмута занимаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Несмотря на ожесточенное сопротивление, «музыканты» планомерно выдавливают подразделения противника из города.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в скором времени гарнизон ВСУ в Бахмуте сложит оружие или будет ликвидирован, сообщает «Царьград».

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