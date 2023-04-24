Минобороны РФ сообщило об уничтожении топливохранилища ВСУ под Бахмутом

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям украинских войск на Лисичанском направлении, а также уничтожили склад топлива ВСУ в районе Бахмута (Артемовска), сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.
«Противник понес потери в личном составе и военной технике», — рассказал он РИА Новости.
Кроме того, по словам Астафьева, артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе населенного пункта Новокалинов.
Напомним, освобождением Бахмута занимаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Несмотря на ожесточенное сопротивление, «музыканты» планомерно выдавливают подразделения противника из города.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в скором времени гарнизон ВСУ в Бахмуте сложит оружие или будет ликвидирован, сообщает «Царьград».