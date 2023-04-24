Баширов назвал проявлением слабости возможный демарш США во время речи Лаврова в ООН

Соединенные Штаты и их союзники, вероятно, будут бойкотировать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, но поскольку Москва пользуется большим уважением в мире, речь министра ждут с нетерпением. Об этом в Telegram-канале «Политджойстик» пишет политолог Марат Баширов.
Политолог напомнил, что западные страны на днях уже пытались выразить протест России: так, в субботу, 22 апреля, Германия совершила массовую высылку сотрудников российских диппредставительств — всего более 20 человек. В ответ Москва объявила персонами нон грата 34 из порядка 90 работающих в столице немецких дипломатов.
Однако Баширов убежден, что зеркальными санкциями между РФ и ФРГ дело не ограничится — скорее всего, в ближайшие дни произойдут и другие негативные дипломатические события, напрямую связанные с председательством Москвы в заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля под руководством министра пройдет заседание высокого уровня Совбеза по вопросу ближневосточного урегулирования.
«Наверняка будут демарши со стороны США и их союзников. Это будет проявлением их слабости. Почему? 3 млн человек следили по Flightridar, как самолет Лаврова летит в Нью-Йорк, а его речь услышат сотни миллионов во всем мире, и неважно, сколько членов Совбеза не придут. Уважение в мире к России — огромное, и речь Лаврова, как председателя СБ ООН, как министра иностранных дел РФ, ждут с нетерпением», — выразил уверенность Баширов.
Ранее «ПС» писала, что рейс Лаврова из Москвы в Нью-Йорк стал самым отслеживаемым в мире на портале Flightridar. По состоянию на 18:30 мск за полетом российского дипломата наблюдали свыше 3 тыс. пользователей. Позднее их число возросло до трех миллионов.