Баширов назвал проявлением слабости возможный демарш США во время речи Лаврова в ООН

Ранее «ПС» писала, что рейс Лаврова из Москвы в Нью-Йорк стал самым отслеживаемым в мире на портале Flightridar. По состоянию на 18:30 мск за полетом российского дипломата наблюдали свыше 3 тыс. пользователей. Позднее их число возросло до трех миллионов.