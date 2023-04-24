Венгерский политик Дуро назвала условие, при котором Украина сможет вступить в НАТО

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус исключил, что вопрос включения Украины к Североатлантическому альянсу в настоящее время стоит на повестке блока. Министр предупредил, что эту тему поднимут только после завершения конфликта. Подробности привел телеканал «360».