Венгерский политик Дуро назвала условие, при котором Украина сможет вступить в НАТО

Украина сможет присоединиться к НАТО, если с этим решением согласится Россия. Так считает вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.
Политик призналась, что правительство республики не хочет видеть украинское государство в рядах организации. Она объяснила позицию властей положением этнических венгров, которые живут в соседней стране.
«Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения», — озвучила условие Дуро в беседе с «Известиями».
Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус исключил, что вопрос включения Украины к Североатлантическому альянсу в настоящее время стоит на повестке блока. Министр предупредил, что эту тему поднимут только после завершения конфликта. Подробности привел телеканал «360».