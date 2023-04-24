Российский бюджет за 4,5 месяца получил 20 млрд рублей безвозмездных взносов от бизнеса

Предприниматели в России с декабря 2022 года по нынешнее время передали в бюджет страны на безвозмездной основе 20 млрд рублей, сообщает РБК.
Журналисты портала со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» уточнили, что транш в прошлом году составил почти 3 млрд рублей. В следующие три месяца бизнес перевел в казну еще 17 млрд рублей. В 2021 году в бюджете страны не было такой строки, а в период с 2015 по 2020 годы поступления и вовсе не превышали отметку в 3 млн рублей.
Власти РФ с декабря 2022 года объявили о сборе добровольно направляемых средств со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран. Такие соглашения подлежат одобрению со стороны подкомиссии правительственного ведомства страны по иностранным инвестициям.