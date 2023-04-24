Российский бюджет за 4,5 месяца получил 20 млрд рублей безвозмездных взносов от бизнеса

Журналисты портала со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» уточнили, что транш в прошлом году составил почти 3 млрд рублей. В следующие три месяца бизнес перевел в казну еще 17 млрд рублей. В 2021 году в бюджете страны не было такой строки, а в период с 2015 по 2020 годы поступления и вовсе не превышали отметку в 3 млн рублей.