Экспортные ограничения Южной Кореи в отношении РФ и Белоруссии расширятся на 741 позицию

Правительство Южной Кореи распространило запрет на поставки товаров в Россию и Белоруссию с 57 до 798 позиций, сообщает РИА Новости.
Представители министерства торговли промышленности и энергетики страны уточнили, что в новый ограничительный список был добавлен еще 741 пункт. В этот реестр вошли товары для сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения и ряда других. Кроме того, под запрет попали и детали для автомобилей, чья стоимость превышает отметку в 50 тыс. долларов, а также проводники и квантовые компьютеры.
Ведомство уточнило, что подготовка к вышеуказанному шагу велась с 24 февраля прошлого года. Однако компании, которые получили разрешение на экспорт до 27 апреля, не будут переоформлять документы на свою деятельность. Другие заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке.