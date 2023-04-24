Экспортные ограничения Южной Кореи в отношении РФ и Белоруссии расширятся на 741 позицию

Представители министерства торговли промышленности и энергетики страны уточнили, что в новый ограничительный список был добавлен еще 741 пункт. В этот реестр вошли товары для сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения и ряда других. Кроме того, под запрет попали и детали для автомобилей, чья стоимость превышает отметку в 50 тыс. долларов, а также проводники и квантовые компьютеры.