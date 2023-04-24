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Власти Токио осудили признание японской НПО нежелательной в России

Политика
Власти Токио осудили признание японской НПО нежелательной в России

Позиция Москвы по НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» является «односторонней». Так считает генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Власти Токио осудили признание японской НПО нежелательной в России. По словам Мацуно, жители островов хотят разрешения ситуации вокруг Курил. Более того, значительным для людей является возобновление посещения могил.

Генеральная прокуратура России считает иначе. НПО теперь носит статус нежелательной в стране, потому что организация представляет опасность для территориальной целостности РФ. Объединение способствует формированию и распространению негативного образа Москвы, пояснили в сообщении ГП.

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