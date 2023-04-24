Рогов: украинские войска перебросили в Запорожье дальнобойный ОТРК «Гром-2»

Украинские войска перебросили на Запорожское направление дальнобойные оперативно-тактические ракетные комплексы «Гром-2», которые в том числе способны дотянуться до Крыма, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Его дальность до 300 километров», — рассказал он РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что наличие такого вооружения у ВСУ в очередной раз подтверждает, что линию боевого соприкосновения необходимо отодвинуть как можно дальше от Запорожской области.
Ранее «Царьград» сообщил, что Запад может прекратить поставлять оружие на Украину в случае провала наступления ВСУ.