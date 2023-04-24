РИА Новости: власти Европы запретят жителям бесплатно дышать из-за «углеродного налога»

Жителям Европы в скором времени будет запрещено бесплатно дышать. Об этом предупредила обозреватель РИА Новости Елена Караева.
Речь идет о налоге на «углеродный след», правоприменение которого на европейской территории расширили. Теперь семьям придется платить порядка 1800 евро в год. На этом фоне автор сравнила местных парламентариев с принцем Лимоном из «Приключений Чиполлино».
«Для [общеевропейской бюрократии] нет никаких запретов или ограничений, чтобы спастись любой ценой. Даже запретив другим дышать так часто, как это требуется организму», — резюмировала Караева в материале для агентства.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен запретить транзит некоторых товаров через Россию. Ограничения распространятся на технологии и транспортные средства, передает телеканал «360».