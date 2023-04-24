Лобода заявила, что глупо переводить русские песни на украинский язык

Украинская певица Светлана Лобода отказалась переводить свой русскоязычный репертуар на украинский язык. Артистка заявила, что это неправильно.
Лобода подчеркнула, что тем фактом, что она переведет русские песни на украинский язык, она предаст своих поклонников. Она отметила, что получила популярность не только на Украине, но и за ее пределами.
«У меня есть поклонники, которых я не могу предать, не могу отказаться от всего, что я делала ранее от своих песен. Я не могу перевести их на украинский язык. Я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно», — объяснила Лобода в интервью зарубежного издания.
Она напомнила, что в странах бывшего СССР очень много поклонников, которые разговаривают на русском языке и понимают тексты ее песен. Также Лобода добавила, что во время интервью с украинским журналистами разговаривает исключительно на национальном языке.