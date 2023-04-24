Медведев: Польша даже без Украины является враждебным для России образованием

Польша представляет собой враждебное для России образование. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале политик прокомментировал планы Варшавы по захвату части украинской территории и созданию «недоделанной империи» — Речи Посполитой.
Медведев подчеркнул, что наличие бандеровцев в польской армии «погоды не сделает». Плюс ко всему это никак не влияет на точность российских ракет, включая «Сарматы», «Калибры» и «Цирконы».
«Польша – с кусками Украины или без нее – это и так бесконечно враждебное для нас образование», — написал зампред.
Ранее сообщалось, что портал Modern Diplomacy заявил о планах Варшавы захватить западную часть Украины и провести там референдум.