Генералы ВС Австралии и США назвали три возможных сценария контрнаступления ВСУ

Киевский режим может организовать масштабное контрнаступление на позиции российских войск по трем вероятным сценариям, сообщил отставной генерал ВС Австралии Мик Райан.
Он заявил журналистам издания Daily Mail, что ВСУ могут бросить все свои резервы для прорыва российского фронта в одном месте либо нанести синхронизированные удары на юге и востоке. Третьим вариантом станут атаки в разных районах СВО без тесной координации друг с другом, предположил Мик Райан.
Американский генерал Стивен Твитти частично поддержал мнение австралийского коллеги и сообщил, что ВСУ будут придерживаться «тактики малых шагов» и не станут проводить мощного контрнаступления на одном направлении.