Генералы ВС Австралии и США назвали три возможных сценария контрнаступления ВСУ

Он заявил журналистам издания Daily Mail, что ВСУ могут бросить все свои резервы для прорыва российского фронта в одном месте либо нанести синхронизированные удары на юге и востоке. Третьим вариантом станут атаки в разных районах СВО без тесной координации друг с другом, предположил Мик Райан.