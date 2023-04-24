Филипп Киркоров вспомнил, как Зеленский отвел глаза при встрече с ним

Король российской эстрады Филипп Киркоров вспомнил, как бывший актер Владимир Зеленский отвел глаза во время последней встречи с певцом.
Киркоров рассказал, что познакомился с Зеленским в начале 2000-х, когда приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». Артист хотел попасть на российский рынок и попросил певца помочь ему. В итоге они вместе на протяжении двух сезонов вели шоу «Фактор А». Их последняя встреча состоялась в Майами в 2015-м году, когда Зеленский примерял ботинки в магазине.
«Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — заявил Киркоров изданию «АиФ».
По словам певца, Зеленский был прижимистым человеком, полгода бесплатно жил в квартире Киркорова в Филипповском переулке. При этом исполнитель вспоминает, что именно благодаря актеру он снялся в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе».