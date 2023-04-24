Филипп Киркоров вспомнил, как Зеленский отвел глаза при встрече с ним

Киркоров рассказал, что познакомился с Зеленским в начале 2000-х, когда приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». Артист хотел попасть на российский рынок и попросил певца помочь ему. В итоге они вместе на протяжении двух сезонов вели шоу «Фактор А». Их последняя встреча состоялась в Майами в 2015-м году, когда Зеленский примерял ботинки в магазине.