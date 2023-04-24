Авторы Focus двумя словами описали положение ЕС на мировой арене

Европа не играет полноценную роль в мировой политике. Такое заявление сделали в издании Focus.
Как рассказали журналисты, страны ЕС являются значимыми в мировой экономике. Однако Европа не может защитить себя самостоятельно, считают авторы СМИ. В издании Focus двумя словами описали положение коалиции на мировой арене. С политической точки зрения ЕС является карликом, а с военной — червяком, пояснили в статье.
«Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны. ЕС — боевой червяк. Поэтому он не может оказывать никакого определенного дипломатического влияния на международные конфликты», — говорится в материале.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал европейским государствам искать свой путь на мировой арене. Странам ЕС не следует подстраиваться под американский курс.