Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о решении президента Украины Владимира Зеленского удерживать Бахмут (Артемовск). Бизнесмен заявил, что бои в населенном пункте — это начало утилизации украинской нации.
Некоторые СМИ утверждают, что в слитых документах Пентагона явно прослеживаются обвинения США в адрес Зеленского и генерала Кирилла Буданова, которые погубили огромное количество солдат ВСУ под Бахмутом. Американские военные советники считают, что главе государства стоило отдать приказ о выходе из населенного пункта и сохранить живую силу.
Журналисты издания «Правда.ру» поинтересовались мнением Пригожина, почему Зеленский не послушал совета американцев. Создатель ЧВК «Вагнер» с сарказмом отметил, что публикация документов Пентагона «просто сломала все карты» и мало кто знает истинную причину начала СВО.
В 2016 году Россия «успешно выбрала» президентом США Дональда Трампа, иронично заявил Пригожин. Поэтому демократы и представители нынешнего президента Джо Байдена обратились к Москве в 2020 году с просьбой подтасовать голоса, в чем им помогли. Предприниматель сообщил, что тогда и возникло креативное решение украинской проблемы.
«А именно не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек. И далее заселение дружественными нам людьми. Например, передача этих территорий израильтянам для того, чтобы мы могли с ними общаться: селедка под шубой и все остальное, что нам привычно. Бахмутская мясорубка — прекрасное начало этой утилизации в принципе всей украинской нации», — приводит ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
По словам предпринимателя, все шло прекрасно, пока Зеленский неожиданно не увидел большие потери в боях за населенный пункт, а тут американцы слили президенту и генералу Буданову этот «чудовищный замысел».
«Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду. Так непорядочно. Мы договаривались, что вы будете и Зеленскому, и Залужному, и Буданову — всем говорить, что надо в Бахмуте утилизировать дальше. А вы взяли и сдали все наши с вами планы. Ай-яй-яй», — иронично добавил бизнесмен.
Ранее Пригожин ответил на вопрос о готовящемся наступлении ВСУ. Он не уверен, что украинская армия будет наступать, но призвал быть готовыми к этой ситуации десятикратно. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что противник будет пытаться их «порвать», а задача бойцов «оркестра» — упираться и выстоять.