«Прекрасное начало утилизации нации»: Пригожин оценил решение Зеленского удерживать Бахмут

Ранее Пригожин ответил на вопрос о готовящемся наступлении ВСУ. Он не уверен, что украинская армия будет наступать, но призвал быть готовыми к этой ситуации десятикратно. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что противник будет пытаться их «порвать», а задача бойцов «оркестра» — упираться и выстоять.