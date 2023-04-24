Памфилова: ЦИК постоянно занимается формированием и обучением комиссий новых регионов России

Представители Центральной избирательной комиссии на постоянной основе занимаются формированием и обучением в новых регионах России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она рассказала об этом во время беседы с журналистами.
Формирование и обучение комиссий в новых регионах России не является простой разовой акцией. Представители ЦИК проводят эту работу в различных форматах. Внимание также уделяется адаптации с российским законодательством, подчеркнула Памфилова.
Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября прошлого года. За это высказались 99,23% проголосовавших.