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Врио губернатора Красноярского края подписал указ об отставке правительства региона

Политика
Врио губернатора Красноярского края подписал указ об отставке правительства региона

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Ранее руководитель кабинета министров Красноярского края Юрий Лапшин покинул занимаемый им пост. Информация об этом была обнародована 23 апреля. Чиновник лично подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе врио губернатора региона.

Лапшин занимал кресло Председателя Правительства Красноярского края в течение пяти лет. На эту должность его пригласил бывший губернатор региона Александр Усс.

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