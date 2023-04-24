Врио губернатора Красноярского края подписал указ об отставке правительства региона

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.
Ранее руководитель кабинета министров Красноярского края Юрий Лапшин покинул занимаемый им пост. Информация об этом была обнародована 23 апреля. Чиновник лично подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе врио губернатора региона.
Лапшин занимал кресло Председателя Правительства Красноярского края в течение пяти лет. На эту должность его пригласил бывший губернатор региона Александр Усс.