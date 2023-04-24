Пользователей Twitter возмутило интервью Reuters с солдатом ВСУ «Адольфом»

Пользователей Twitter возмутил сюжет агентства Reuters, в котором комментарий журналистам дал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Адольф». Мнениями комментаторы делились в соцсетях.
Reuters 21 апреля опубликовало в Twitter ролик с расположенной в Харьковской области тренировочной базы. В сюжете журналистам об обучении рассказал новобранец с позывным «Адольф». Ролик опубликован на следующий день после дня рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
«И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам», – предположил пользователь @ernie_fc.
Другие комментаторы с иронией отмечали, что прочие нацистские преступники оказались недоступны. Комментатор @aarond обратил внимание, что позывной «Адольф» украинский солдат выбрал добровольно. Пользователь @DTochinskiy задался вопросом, имеет ли собеседник агентства татуировки в виде свастик.