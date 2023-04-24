Пользователей Twitter возмутило интервью Reuters с солдатом ВСУ «Адольфом»

Reuters 21 апреля опубликовало в Twitter ролик с расположенной в Харьковской области тренировочной базы. В сюжете журналистам об обучении рассказал новобранец с позывным «Адольф». Ролик опубликован на следующий день после дня рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.