Материалы для передачи Софьи Сапеги в Россию отправлены в суд Москвы

Материалы дела Сапеги были отправлены из Федеральной службы исполнения наказаний. Пресненский суд Москвы определит исполнение и признание приговора белорусского суда на территории России. Окончательное решение о передаче заключенной будет определено в компетентном органе Белоруссии.