Материалы для передачи Софьи Сапеги в Россию отправлены в суд Москвы

Пресненский суд Москвы получил материалы по приговору Софьи Сапеги для начала процедуры передачи россиянки на Родину. Информацию об этом ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Материалы дела Сапеги были отправлены из Федеральной службы исполнения наказаний. Пресненский суд Москвы определит исполнение и признание приговора белорусского суда на территории России. Окончательное решение о передаче заключенной будет определено в компетентном органе Белоруссии.
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