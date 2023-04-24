Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она написала об этом в личном Telegram-канале.
Под председательством главы ведомства во вторник, 25 апреля, пройдет заседание Совета Безопасности ООН, напомнила Захарова. Самолет Лаврова приземлился в Нью-Йорке.
По словам представителя МИД России, за рейсом министра на портале Flightradar одновременно следило свыше 700 тыс. человек. Однако всего путь самолета мониторили практически три миллиона пользователей.