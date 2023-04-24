Памфилова: электронное голосование на выборах в 2023 году применят в более чем 20 регионах

При этом глава ЦИК подчеркнула, что российская система ГАС «Выборы» является абсолютно неуязвимой, так как автономна от интернета. В настоящее время разрабатывается новый цифровой аналог, который также будет обеспечен автономностью от глобальной Сети, рассказала Памфилова.