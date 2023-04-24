Памфилова: электронное голосование на выборах в 2023 году применят в более чем 20 регионах

Центральная избирательная комиссия отберет более чем 20 регионов России, в которых будет применено дистанционное электронное голосование в 2023 году. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, в комиссию пришло уже более 300 заявок. Однако продвижение в вопросе проведения электронного голосования осуществляется с осторожностью, потому что «много внешних атак хакерских», сказала Памфилова.
При этом глава ЦИК подчеркнула, что российская система ГАС «Выборы» является абсолютно неуязвимой, так как автономна от интернета. В настоящее время разрабатывается новый цифровой аналог, который также будет обеспечен автономностью от глобальной Сети, рассказала Памфилова.