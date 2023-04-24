Мишустин поручил проанализировать маршруты общественного транспорта в сельской местности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить и проанализировать маршруты общественного транспорта в сельской местности Минтрансу. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Особое внимание уделено повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности», — говорится в сообщении.
Минтрансу и прочим заинтересованным органам власти поручено проанализировать маршруты общественного транспорта и направить правительству предложения по их развитию до 1 сентября. Министерству также необходимо проработать льготы и субсидии для развития междугороднего и пригородного транспорта. О результатах работы ведомство должно доложить кабмину до 1 октября, сказано в сообщении.