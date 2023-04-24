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Губернатор Развожаев: российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь

Происшествия
Губернатор Развожаев: российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь

Украинские боевики в ночь с воскресения на понедельник попытались напасть на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, атака беспилотников ВСУ была зафиксирована около 03:30. Один из дронов был уничтожен бойцами противоподводно-диверсионного обеспечения региона, еще один сдетонировал самостоятельно. Инцидент произошел в акватории Севастополя.

На данный момент ситуация в городе спокойная. Сведений о пострадавших не поступало. Экстренные службы пребывают в состоянии повышенной боеготовности.

#беспилотники #севастополь #крым