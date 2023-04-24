Губернатор Развожаев: российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь

Украинские боевики в ночь с воскресения на понедельник попытались напасть на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, атака беспилотников ВСУ была зафиксирована около 03:30. Один из дронов был уничтожен бойцами противоподводно-диверсионного обеспечения региона, еще один сдетонировал самостоятельно. Инцидент произошел в акватории Севастополя.
На данный момент ситуация в городе спокойная. Сведений о пострадавших не поступало. Экстренные службы пребывают в состоянии повышенной боеготовности.