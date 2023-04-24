AlphaNews: власти Кипра выселяют украинских беженцев в преддверии туристического сезона

Власти Кипра намерены выселить три тысячи беженцев из Украины, которые проживают в отелях на территории республики, до начала летнего сезона. Об этом информирует портал AlphaNews.
Всем размещенным в отелях Кипра украинцам выставили «ультиматум». Они должны до 31 мая найти себе жилье. Власти страны пообещали, что определят по результатам тендера некоторые отели, которые смогут размещать у себя беженцев после 1 июня.
Также руководство республики решили всерьез заняться трудоустройством беженцев. Всем трудоспособным украинцам предложат работу, а также субсидии на аренду жилья. Размеры субсидий и критерии, по которым они будут выдаваться, не оглашаются.