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SIPRI: мировые расходы на оборонную промышленность оказались рекордными за восемь лет

Армия
SIPRI: мировые расходы на оборонную промышленность оказались рекордными за восемь лет

Мировые расходы на оборонную промышленность достигли максимума за последние восемь лет. Такая информация следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Военные траты в 2022 году увеличились на 3,7% и достигли рекордного показателя в 2,2 трлн долларов. При этом глобальные оборонные расходы выросли на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 года. Данные исследования показывают, что они постоянно повышаются.

Мировыми лидерами по тратам оказались США, Россия, КНР, Индия и Саудовская Аравия. На эти страны пришлось 63% мировых закупок в сфере военно-промышленного комплекса.

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