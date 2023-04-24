SIPRI: мировые расходы на оборонную промышленность оказались рекордными за восемь лет

Военные траты в 2022 году увеличились на 3,7% и достигли рекордного показателя в 2,2 трлн долларов. При этом глобальные оборонные расходы выросли на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 года. Данные исследования показывают, что они постоянно повышаются.