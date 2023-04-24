CCTV: антироссийские санкции США поставили доллар под угрозу

Санкции США против России вызвали резкую реакцию мирового сообщества, поставив американскую валюту под угрозу. Об этом говорится в материале китайского телеканала CCTV.
По мнению обозревателей, падение статуса США в мире означает, что доллар потерял свою незаменимость. При этом Белый дом протекционистскими действиями лишь подталкивает другие страны к прекращению использования американской валюты.
«Финансовая бомба», которую США «бросили» в Россию, не заставила ее рухнуть, отмечается в материале. И государства, которые боялись ответа со стороны Вашингтона и не действовали открыто теперь, поняли, что активы в долларах — «бомба замедленного действия». Ее Белый дом готов использовать для нападения в любой момент.