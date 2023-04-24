CCTV: антироссийские санкции США поставили доллар под угрозу

«Финансовая бомба», которую США «бросили» в Россию, не заставила ее рухнуть, отмечается в материале. И государства, которые боялись ответа со стороны Вашингтона и не действовали открыто теперь, поняли, что активы в долларах — «бомба замедленного действия». Ее Белый дом готов использовать для нападения в любой момент.