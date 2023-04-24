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Зеленский объяснил последствия потери Бахмута для Украины

Армия
Зеленский объяснил последствия потери Бахмута для Украины

Украинские войска не могут оставить Бахмут, так как город станет плацдармом ЧВК «Вагнер» для дальнейшего наступления. На эту тему высказался президент Владимир Зеленский в беседе с корреспондентом канала Al Arabiya.

Политик подчеркнул, что ВСУ продолжат сражаться за населенный пункт, несмотря на преимущество «оркестра». Однако на сегодня основные усилия сосредоточены вокруг весеннего контрнаступления.

Журналисты в ходе беседы с украинским лидером допустили, что если «вагнеровцы» установят контроль над Бахмутом, то для них откроются дороги на Краматорск и Славянск. Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявлял, что ЧВК «Вагнер» контролирует порядка 90% территории города.

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