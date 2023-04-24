Зеленский объяснил последствия потери Бахмута для Украины

Украинские войска не могут оставить Бахмут, так как город станет плацдармом ЧВК «Вагнер» для дальнейшего наступления. На эту тему высказался президент Владимир Зеленский в беседе с корреспондентом канала Al Arabiya.
Политик подчеркнул, что ВСУ продолжат сражаться за населенный пункт, несмотря на преимущество «оркестра». Однако на сегодня основные усилия сосредоточены вокруг весеннего контрнаступления.
Журналисты в ходе беседы с украинским лидером допустили, что если «вагнеровцы» установят контроль над Бахмутом, то для них откроются дороги на Краматорск и Славянск. Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявлял, что ЧВК «Вагнер» контролирует порядка 90% территории города.