Зеленский объяснил последствия потери Бахмута для Украины

Журналисты в ходе беседы с украинским лидером допустили, что если «вагнеровцы» установят контроль над Бахмутом, то для них откроются дороги на Краматорск и Славянск. Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявлял, что ЧВК «Вагнер» контролирует порядка 90% территории города.