Конгрессмен Госар призвал прекратить финансирование конфликта на Украине

Республиканец поделился скриншотом и ссылкой на материал с англоязычного сайта российского агентства ТАСС о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и люди из его окружения присвоили себе не менее 400 млн долларов, которые Киев получил на закупку дизельного топлива. Госар напомнил, что президента США Джо Байдена уже выделил Украине около 200 млрд долларов, но американцы хотят вернуть свои деньги.