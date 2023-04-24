Конгрессмен Госар призвал прекратить финансирование конфликта на Украине

США необходим мораторий на иностранную помощь из-за значительной поддержки Украины на фоне трудностей простых американцев. Таким мнением в соцсетях поделился член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар.
«И все это в то время, когда американцы едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно. Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь», – посетовал конгрессмен от штата Аризона.
Республиканец поделился скриншотом и ссылкой на материал с англоязычного сайта российского агентства ТАСС о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и люди из его окружения присвоили себе не менее 400 млн долларов, которые Киев получил на закупку дизельного топлива. Госар напомнил, что президента США Джо Байдена уже выделил Украине около 200 млрд долларов, но американцы хотят вернуть свои деньги.