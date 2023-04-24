Боец отряда «Барс»: солдаты мусульмане и христиане поддерживают друг друга на СВО

Солдаты мусульмане и христиане оказывают поддержку друг другу в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал боец отряда «Барс» с позывным «Красавчик» в интервью РИА Новости.
По его словам, в зоне боевых действий многие «приобрели Бога, здесь нет атеистов». Мусульмане и христиане очень дружны, они вместе празднуют и Пасху, и Ураза-байрам, рассказал российский солдат.
«Когда время намаза у мусульман, православные ребята подменяют их. Всячески работаем вместе. Мы все вместе, вместе мы едины, вместе мы победим», — сказал боец.
Ранее Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил мусульман с Ураза-байрамом. Он отметил, что мусульманская умма принимает активное участие в жизни страны.