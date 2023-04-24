«РВ»: российские спецназовцы передают продукты сослуживцам на передовой с помощью дронов

По данным СМИ, в ходе боевого столкновения украинские боевики перекрыли пути снабжения наших солдат на позициях. В связи с этим было принято решение передавать продукты питания и необходимую амуницию с помощью дрона. На кадрах запечатлено, как БПЛА с грузом движется над развалинами домов в сторону российских позиций.