«РВ»: российские спецназовцы передают продукты сослуживцам на передовой с помощью дронов

Бойцы российского спецназа применяют беспилотники для поддержки своих сослуживцев на передовой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным СМИ, в ходе боевого столкновения украинские боевики перекрыли пути снабжения наших солдат на позициях. В связи с этим было принято решение передавать продукты питания и необходимую амуницию с помощью дрона. На кадрах запечатлено, как БПЛА с грузом движется над развалинами домов в сторону российских позиций.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ стали использовать особые накидки, благодаря которым они становятся невидимыми для вражеских тепловизоров. Производитель обмундирования утверждает, что плащ поглощает все выделяемое телом человека тепло.