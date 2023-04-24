Кадыров заявил об отправке чеченских росгвардейцев в зону СВО

Бойцы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии поехали на фронт в воскресенье, 23 апреля. Фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел и предоставил росгвардейцам 14 грузовиков «Урал» и десять внедорожников УАЗ «Патриот», написал глава Чечни в своем Telegram-канале.