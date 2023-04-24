Российская дипмиссия сотрудничает с Саудовской Аравией в поиске пропавшего судна

Российское руководство поддерживает связь с правительством Саудовской Аравии в вопросе пропавшего в акватории королевства прогулочного судна 30 minutes. Комментарий на эту тему оставили в посольстве РФ в Эр-Рияде в Telegram.
По данным дипмиссии, в данный момент ведется работа по установлению обстоятельств исчезновения туристического корабля. Они также прикладывают все усилия для скорейшего обнаружения граждан РФ, находившихся на борту.
«Продолжаем во взаимодействии с саудовскими властями для выяснения судьбы пропавшего судна», — указано в публикации.
Как ранее стало известно, яхта 30 minutes исчезла в Красном море. Перед пропажей капитан корабля подал экстренный сигнал.