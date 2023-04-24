Аналитик Юшков: США не смогут оставить экспорт российской нефти

Владельцы перевозящих российскую нефть танкеров готовы к последствиям и найдут способы застраховать суда. Такой оценкой ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился с aif.ru.
Эксперт прокомментировал сообщение о том, что американский клуб страховщиков перестал оказывать услуги компании Gatik Ship Management из Индии. Организация считается крупным перевозчиком нефти из России.
«Это не значит, что все танкеры теперь встанут на прикол, а российский экспорт остановится. Ей просто придется перестраховаться в другой страховой компании, возможно, сменив при этом какие-то еще регистрационные данные», – заявил Юшков, отметив, что перевозящие российскую нефть компании «осознают возможные риски».
США и Запад не имеют монополии на страхование морских судов. Все привыкли пользоваться услугами их страховщиков и обычно не искали других вариантов. Вероятно, скоро начнется «массовый переход танкерных компаний» в связанные со странами Запада юрисдикции, предположил специалист.