Аналитик Юшков: США не смогут оставить экспорт российской нефти

США и Запад не имеют монополии на страхование морских судов. Все привыкли пользоваться услугами их страховщиков и обычно не искали других вариантов. Вероятно, скоро начнется «массовый переход танкерных компаний» в связанные со странами Запада юрисдикции, предположил специалист.