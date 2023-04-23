AFP: число жертв среди последователей религиозного культа в Кении увеличилось до 47

Правоохранительные органы нашли 47 тел в рамках расследования дела о смерти последователей религиозного культа в Кении. Информацию об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.
Ранее фигурировали данные об обнаружении 39 трупов, связанных с таинственной историей культа фанатиков. По заявлению местного телеканала Citizen TV, пастор Макензи Нтенге приказывал своим последователям морить себя голодом для «встречи с Иисусом».
В апреле правоохранительные органы Кении задержали Нтенге. Это произошло после того, как были найдены тела четырех жертв, предположительно, умерших при похожих обстоятельствах. Ранее пастора уже арестовывали из-за смерти двоих детей, но отпустили под залог в 10 тыс. шиллингов (около 74 долларов).