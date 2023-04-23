Профессор Финуниверситета: КНР готовится к блокировке активов США

Китай подстраховывается на случай блокировки активов США, сообщил профессор Департамента финансовых рынков Финуниверситета при правительстве России Борис Рубцов. Его слова передает aif.ru.
На фоне подготовки к блокировке Китай, по словам специалиста, уменьшил вложения в государственные долговые бумаги США до 849 млрд долларов. Этот показатель является минимальным за 12 лет.
Профессор подчеркнул, что причины этого заключаются в ухудшении китайско-американских отношений. США при желании способны заморозить свои долговые бумаги, которые держит Пекин. Вашингтон так уже поступил в отношении российский валютных резервов.