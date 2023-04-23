Число жертв боестолкновений в Судане увеличилось до 420

Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили около 3,7 тыс. граждан. Ранее Комитет врачей Судана заявлял о 260 смертях среди мирного населения и 1,5 тыс. пострадавших. Однако эти числа увеличились спустя короткий промежуток времени. Также покинуть свои дома пришлось более 20 тыс. гражданам Судана.