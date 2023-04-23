Число жертв боестолкновений в Судане увеличилось до 420

Число жертв военных действий между армией и Силами быстрого реагирования в Судане возросло до 420 человек. Информацию об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Кроме этого, ранения различной степени тяжести получили около 3,7 тыс. граждан. Ранее Комитет врачей Судана заявлял о 260 смертях среди мирного населения и 1,5 тыс. пострадавших. Однако эти числа увеличились спустя короткий промежуток времени. Также покинуть свои дома пришлось более 20 тыс. гражданам Судана.
Военный конфликт между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования начался 15 апреля. В связи с мусульманским праздником Ураза-байрам стороны объявили о трехдневном перемирии.