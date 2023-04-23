Пушков: Макрон вряд ли вышлет посла Китая во Франции

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился, что президент Франции Эммануэль Макрон вышлет посла Китая в Париже после слов дипломата, которые не относились к его стране и не касались суверенитета других государств. Парламентарий написал об этом в своем Telegram-канале.
Французский лидер недавно провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, напомнил Пушков. При этом 80 депутатов Европейского парламента, которые призвали выслать дипломата, составляют около 10% от их общего числа.
«Вряд ли достаточно, чтобы оказать решающее влияние на Францию в этом вопросе», — предположил сенатор.
Ранее сообщалось, что около 80 депутатов ЕП призвали французское министерство иностранных дел выслать посла Китая. Причиной этого стало заявление дипломата, что ни одно международное соглашение не конкретизирует суверенитет стран бывшего Советского Союза.